僅半月增逾千億！家庭貸款與房價再度走增 韓利率連13凍 下修今年成長預期

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-22 10:42

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南韓央行 (BOK) 今(22)日一如市場預期將基準利率維持在 3.5% 不變，連 13 次按兵不動，創凍結時間最長紀錄，並下修今年經濟成長預估值，從 5 月的 2.5% 成長率下修至 2.4%。

《韓聯社》報導，南韓通膨持續走降，內需也溫和復甦，但近期房價和居民貸款再度走揚，若降息恐造成房市和金融市場波動，拖累經濟復甦，加上考慮到與美國創歷史新高的 2 個百分點利差，BOK 認為必須進一步觀察聯準會 (Fed)9 月是否降息及降息幅度，再決定是否降息。

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根據韓國房地產院統計，上月首爾房屋交易價格指數季增 0.76%，創 2019 年 12 月以來最高漲幅。同時，銀行的家庭貸款成長動能仍未減緩。截至本月上週三 (14 日)，KB 國民、新韓、韓亞、友利、NH 農協銀行等五大商業銀行家庭貸款餘額為 719.9178 兆韓元，光是半個月就增加 4.1795 兆韓元 (約 1090 億台幣)。

BOK 數據也顯示，今年第二季未償還家庭信貸達到創紀錄的 1896.2 兆韓元，較三個月前增加 13.8 兆韓元，從上一季下降 3.1 兆韓元反彈。

南韓 7 月消費者物價年增 2.6% 且月增 0.3%，均高於預期，一改 6 月衰退 0.2% 的趨勢，但 BOK 認為，由於去年全球石油和農產品價格大幅上漲的基數效應以及適度的需求壓力，通膨料將繼續放緩。BOK 也將今年通膨率估值從 2.6% 降至 2.5%。

此外，BOK 今日也發佈《經濟展望更新報告》，將南韓今年國內生產毛額 (GDP) 成長預期由 5 月的 2.5% 下調至 2.4%，這一數字低於南韓政府和 OECD 的 2.6% 估值，以及南韓開發研究院 (KDI) 跟 IMF 各 2.5% 的預測值。

分析人士認為，BOK 此舉可能是考慮到今年第二季經濟增速季減 0.2%、第三季消費等內需指標未明顯改善等因素。