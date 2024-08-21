search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至80元，預估目標價為3600元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 12:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2024年EPS預估：中位數由79.24元上修至80元，其中最高估值89.78元，最低估值72.49元，預估目標價為3600元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值89.78(89.78)111.3169.77
最低值72.49(72.49)91.26152.61
平均值80.14(80)102.93161.31
中位數80(79.24)104.71162.74

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值52,866,00070,075,00092,538,000
最低值43,310,00051,997,57080,827,220
平均值48,231,34058,044,93086,917,550
中位數48,296,65055,920,50086,858,300

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS45.4725.6921.3413.61
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,481,57613,725,20410,428,2767,078,919

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
世芯-KY2470-1.20%
美元/台幣31.91-0.26%

鉅亨贏指標

了解更多

#空頭三星

中弱短強
世芯KY

83.33%

勝率

延伸閱讀


Empty