鉅亨速報 - Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估上修至15.6元，預估目標價為352.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-20 22:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對技嘉(2376-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.25元上修至15.6元，其中最高估值18.3元，最低估值13.46元，預估目標價為352.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|18.3(18.3)
|21.71
|25.11
|最低值
|13.46(13.46)
|16.76
|21.72
|平均值
|15.99(15.89)
|19.26
|23.57
|中位數
|15.6(15.25)
|19.65
|23.87
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|286,329,000
|335,380,000
|387,109,300
|最低值
|206,512,000
|232,200,000
|322,675,000
|平均值
|265,896,240
|305,080,890
|355,794,350
|中位數
|274,443,830
|315,347,500
|355,193,410
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|7.46
|10.29
|21.01
|6.88
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|136,773,409
|107,263,644
|121,905,357
|84,602,841
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2376/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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