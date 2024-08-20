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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估上修至15.6元，預估目標價為352.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-20 22:10


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對技嘉(2376-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.25元上修至15.6元，其中最高估值18.3元，最低估值13.46元，預估目標價為352.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值18.3(18.3)21.7125.11
最低值13.46(13.46)16.7621.72
平均值15.99(15.89)19.2623.57
中位數15.6(15.25)19.6523.87

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值286,329,000335,380,000387,109,300
最低值206,512,000232,200,000322,675,000
平均值265,896,240305,080,890355,794,350
中位數274,443,830315,347,500355,193,410

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS7.4610.2921.016.88
營業收入
(單位：新台幣千元)		136,773,409107,263,644121,905,35784,602,841

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2376/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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