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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估下修至78.47元，預估目標價為3600元

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 12:10


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2024年EPS預估：中位數由79.24元下修至78.47元，其中最高估值89.78元，最低估值70.27元，預估目標價為3600元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值89.78(89.78)111.3200.31290.38
最低值70.27(70.27)91.26152.61290.38
平均值79.25(79.62)102.97167.81290.38
中位數78.47(79.24)104.71162.96290.38

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年2027年
最高值53,244,00070,075,00094,749,000137,859,000
最低值43,310,00051,997,57080,827,220137,859,000
平均值48,617,57058,033,84088,222,790137,859,000
中位數48,296,65056,557,00087,527,650137,859,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS45.4725.6921.3413.61
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,481,57613,725,20410,428,2767,078,919

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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世芯-KY22801.79%
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