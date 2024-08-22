Fed暗示準備降息！傑克森洞全球央行年會登場在即 美債殖利率大幅走升

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-22 16:51

‌



美國 10 年期公債殖利率週四 (22 日) 向上飆漲，因最新公布的聯準會(Fed)7 月會議紀要以及美國非農就業數據大幅下修創 15 年新高，顯示勞動市場放緩，增強市場對 Fed 下月降息的預期。

10 年期美債殖利率 (US10YY) 上漲超過 2 個基點至 3.799%，2 年期美債殖利率 (US2YY) 上漲約 1 個基點至 3.929%。

‌



市場參與者堅定預期 Fed 將在 9 月會議上降息，根據芝商所 (CME)Fed 觀察工具最新數據，交易員目前預估 9 月降息 1 碼(25 個基點) 機率約 66%，2 碼機率則略高於三分之一。

Fed 在 7 月會議紀要中表示，有幾位決策者認為 7 月已有足夠理由降息，而絕大多數決策者則認為 9 月降息可能是合適的。至於就業市場方面，許多決策者認為就業人數成長可能誇大，就業目標面臨的風險有所增加。

市場週三 (21 日) 也對美國非農就業數據大幅向下修正做出反應，該數據顯示，截至 2024 年 3 月的 12 個月期間，美國就業比最初報告的減少了 81.8 萬個。

目前，市場注意力轉向週四登場的傑克遜洞全球央行年度研討會上發言，Fed 主席鮑爾將在週五 (23 日) 發表演說。