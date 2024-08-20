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黃氏炫風有望再起？機器人股連日亮燈？今日盤勢重點一文掌握

鉅亨研報 2024-08-20 16:02

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黃氏炫風有望再起？機器人股連日亮燈？今日盤勢重點一文掌握。(圖:shutterstock)

1. 全球央行年會倒數計時，科技股和非必須消費品股領軍大漲，美股 (19) 日四大指數齊揚，道瓊指數上漲逾 230 點，連續第五個交易日收紅，標普 500、那指連八日走升。

2. 台股 (20) 日開高走低，綠能環保、居家生活與運動休閒類股買盤點火，綠能股雲豹能源 (6869-TW) 亮燈漲停並站上所有均線、泓德能源－創 (6873-TW) 一度亮燈，但在電子權值股台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 等走勢疲軟下，加權指數終場上漲 19.47 點，收 22429.1 點。


3. 台北國際自動化工業、AI 機器人展將於 (21) 日登場，相關概念股備受資金青睞，維田 (6570-TW) 第四根漲停、大拓－KY(8455-TW) 連三日漲停，晶彩科 (3535-TW) 連二日漲停；外傳黃仁勳本周來台，機器人產業「黃氏旋風」有望再起。

每日盤勢重點如何快速掌握？台股開盤日早上 8:30 準時鎖定「今天 Shot 這盤」

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