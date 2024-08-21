日本7月出口加速成長 經濟復甦踏穩腳步

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 09:21

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受益於日元貶值、汽車業出口回升，日本 7 月出口加速成長，顯示本季經濟持續復甦。

日本財政部周三 (21 日) 報告稱，7 月出口年增 10.3%，遠高於上月的 5.4%，大致符合經濟學家預估的 11.5%。進口則成長 16.6%，遜於分析師預期的 14.6%；隨著進口增幅擴大，貿易轉為逆差 6,218 億日元 (43 億美元)。

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7 月的出口量激增，很大程度受益於日元上個月跌至 38 年來的低點。7 月日元兌美元的平均匯率為 159.77，比去年同期貶值 12.3%。

外銷復甦可能為日本央行緩解一些壓力，因為升息和總裁植田和男發出的鷹派談話後，一度引發全球市場崩跌，日本央行正密切關注經濟與金融市場。