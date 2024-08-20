在中國禁令下 日本尋求海鮮出口目的地多元化

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-08-20 16:10

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日本對外貿易負責人表示，日本正在加大促銷力度，增加對亞洲、美國和歐洲更多地方出口海鮮，以填補中國長達 1 年的進口禁令留下的銷售缺口。

去年 8 月，東京電力公司開始將失事的福島核電廠處理過的水排入太平洋後，中國以存在放射性污染風險為由，禁止日本原產海鮮進口。在這之前，中國是日本最大的海鮮輸出目的地。

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2024 年上半年，日本農林水產出口出現 2020 年以來首度下降，其中，對中國出口驟降 43.8%。扇貝受到嚴重打擊，輸出年減 37%。

日本貿易振興機構 (JETRO) 主席 Norihiko Ishiguro 表示，輸往中國的損失尚未完全彌補，但對美國、加拿大、泰國和越南的出口正在增加，替代市場的銷量獲得顯著提振。

他補充說，他們正在透過在亞洲、美國和歐洲建立新的商業管道，促進扇貝和其他受中國限制措施影響的產品出口目的地多元化。

根據政府數據，2022 年日本向中國出口了價值 871 億日元 (5.92 億美元) 的水產，使其成為日本最大的出口市場。包括珍珠和珊瑚在內的數字，在 2023 年驟降至 610 億日元，在 2024 年上半年驟降至 35 億日元。