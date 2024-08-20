日本半導體重返榮耀 布局ETF掌握一籃子強勢股長多行情

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-20 16:04

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近期日元走軟，帶動股市回溫，日經指數今 (20) 日成功收復 38000 點關卡，日本半導體產業強勁成長力道，吸引投資人關注，帶動日本半導體指數亮麗的漲升行情，多檔半導體股經過大幅修正後，投資價值浮現，法人建議優先布局日本半導體 ETF，掌握一籃子日本半導體股長多行情。

日本半導體重返榮耀，日半指數 2023 年全年大漲 80.1%，超越費城半導體指數漲幅 67%，亦優於台灣半導體指數漲幅 48%。根據日本半導體製造設備協會 (SEAJ) 報告，日本半導體設備受惠政府補貼政策，預期 2024 年增率 17%，市場規模達到 1.35 兆日元；2025 年持續受惠代工投資與記憶體投資復甦，年增率將達 30%，來到 1.74 兆日元。

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台新日本半導體 ETF 基金 (00951-TW) 研究團隊指出，半導體設備造價昂貴、結構複雜並有專利高牆，且能持續有使用者資料回饋再更新設備，日本職人高度專注最佳化每一個環節，半導體設備廠術有專精，使後進者難以追趕進入，形成難以打破的壁壘，成為日本半導體產業背後的冠軍。

日本半導體製造設備廠具備優異的競爭力，因此出口以半導體設備為大宗，占總出口近 6 成，值得注意的是，日本半導體設備在全球市佔率高達 3 成，僅次於美國，實力堅強。

台新投信表示，在 AI、高速運算、車廠升級帶動需求下，全球半導體市場呈現爆發性成長，市場都在反映未來需求增長，帶動半導體指數表現。展望 2024 年，據 Semi(國際半導體協會) 估計，全球半導體相關設備廠 (包含組裝封裝設備、測試設備、晶圓代工設備) 銷售將恢復正成長，總銷售額將達 1053 億美元，較 2023 年成長約 4.4%。