富壽拍板投資鑽石生技2子公司各10億元 卡位生醫成長契機

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-20 19:16

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富邦金控 (2881-TW) 今 (20) 日召開重大訊息記者會，代子公司富邦人壽公告，經董事會決議通過，擬投資鑽石生技 (6901-TW) 旗下 2 家子公司鑽石一號及鑽石高新，預計投資金額以不超過各新台幣 10 億元，且不超過被投資對象實收資本額 25%，為一次認股、分次發行。

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樓瑾文表示，鑽石一號將著重投資處於擴充期及成長期之生技醫療產業，而鑽石高新則將著重於投資生技醫療技術與產品處於中晚期之公司。

樓瑾文指出，新冠疫情對全球生技產業發展注入創新量能，例如基因資料庫開發基因編輯技術的臨床應用等領域快速發展，並同時導入數位科技，包含 AI 人工智慧、大數據分析等與健康醫療的應用技術整合。

樓瑾文表示，台灣政府於 2017 年起推動五加二產業創新生醫產業創新推動方案，聚焦製藥、醫療器材、應用生技及健康福祉，並自 2021 年起整合成六大核心戰略推動方案－精準健康戰略產業，帶進智慧科技與創新製造，在生醫方案奠定之基礎下，共同推動精準健康政策。