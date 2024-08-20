電視面板價格持續承壓 研調估中大尺寸跌幅明顯擴大

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-20 18:55

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研調機構集邦 (TrendForce) 今 (20) 日發布 8 月下旬面板報價評論，由於時序越往年底走，電視面板需求將越來越朝向淡季的節奏調整，價格下跌的壓力正持續擴大中，尤以中大尺寸面板較為明顯。

集邦表示，進入 8 月後，電視品牌客戶為了爭取更多面板跌價的空間，在電視面板採購訂單釋放上依然顯得保守，加上對於第四季促銷需求的期待度不高，對於庫存的控管也更加嚴謹之下，電視面板價格下跌的壓力正持續擴大中。

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由於時序越往年底走，電視面板需求將越來越朝向淡季的節奏調整，因此就算面板廠持續執行按需生產等調控策略，短時間之內也不容易見到面板價格止穩，目前仍需觀察主要面板廠在 10 月份假期計劃停產兩週的想法是否能確切執行，藉此機會來尋求面板價格走穩的契機。

以 8 月的電視面板價格來看，集邦目前預期，小尺寸電視面板仍有新興市場等需求支撐，32 吋預估下跌 1 美元、43 吋持平。至於中大尺寸面板跌價幅度明顯擴大，50 吋下跌 3-4 美元，55 吋下跌 2-3 美元，65 吋與 75 吋則分別下跌 3-4 美元。

顯示器面板方面，進入 8 月後也面臨整體需求逐步減弱的影響，部分客戶的拉貨動能下滑，也開始影響到面板價格的走勢。以面板廠來看，目前仍多是希望面板價格能持續維持檯面上的穩定，轉以檯面下折讓或是 MDF 的操作來給與客戶實質上的優惠。

不過，以客戶端來看，在需求減弱下，部分客戶可能還是希望能夠實際反映在面板價格的下跌上，實際結果仍需視買賣雙方議價狀況而定，集邦目前預期，8 月份的顯示器面板價格仍將全面維持持平態勢。

筆電面板進入 8 月後，買賣雙方在價格想法上都沒有像第二季那樣積極，在經過第二季的面板出貨大幅成長後，面板廠仍在觀察整體下半年品牌客戶在採購動能上的變化，在全年採購量能已大致抵定下，面板廠爭奪市佔率等策略操作空間實際上已逐漸縮小。