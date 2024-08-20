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鉅亨速報

盤後速報 - 群益台ESG低碳50(00923)次交易(21)日除息0.92元，參考價21.3元

鉅亨網新聞中心 2024-08-20 17:05


群益台ESG低碳50(00923-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.92元。

首日參考價為21.3元，相較今日收盤價22.22元，息值合計為0.92元，股息殖利率4.15%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/21 22.22 0.923 4.15% 0.0
2024/02/27 18.54 0.23 1.24% 0.0
2023/08/16 16.06 0.561 3.49% 0.0

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