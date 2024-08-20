IDC : 手機製造業K型發展趨勢下 Q3 AI應用、低階手機競局牽動換機潮
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-20 18:45
研調中心 IDC(國際數據資訊) 今 (20) 日指出，智慧型手機製造規模年增 9.1%，產業有逐步復甦跡象，但展望第三季，仍要視 AI 應用、低階市場競局，能否刺激市場帶來換機潮。
IDC 最新發布的「全球智慧手機供應鏈追蹤報告」，顯示 2024 年第二季全球智慧型手機製造規模雖較上季下滑 4.2%，但比去年同期成長 9.1%，顯示產業正在逐步復甦。
研究經理高鴻翔指出，當前經濟景氣尚未明顯回升，手機廠商正寄望 AI 應用能刺激換機需求，導致市場出現明顯的「K 型發展」趨勢：一方面，各大廠商積極推出高階 AI 智慧手機，希望藉此吸引消費者；另一方面，廠商也通過推出低階平價智慧手機，試圖爭取新興市場。
IDC 表示，小米與傳音在低階市場的競爭日益激烈，以及其他手機廠商為了保衛市場佔有率，也開始更多地依賴外部資源，2024 年全球智慧手機產業的委外設計和生產比重將進一步增加。
展望第三季，高鴻翔強調，AI 應用、低階市場手機的競爭是否會為市場引起換機潮，將成手機產業的關注焦點。
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