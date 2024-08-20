義聯集團朕豪大酒店、朕華國際81.75億及74.9億聯貸案簽約

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-20 13:14

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義聯集團今有 2 聯貸案同時與土地銀行、第一銀行簽約，共新台幣 156.65 億元資金到位。土銀攜手 10 家金融機構，與義聯集團朕豪大酒店簽署 15 年期總金額 81.75 億元暨永續指標連結聯貸案授信合約， 一銀統籌主辦義联集團旗下–朕華國際 15 年期 74.9 億元聯貸案，也於今日簽約完成。

義联集團為促進高雄觀光服務產業，於北高雄精華地段凹子底商圈創立「義享天地」，其中包含「義享時尚廣場」及朕豪大酒店（即高雄萬豪酒店），周邊除有捷運、輕軌等便捷交通機能外，且鄰近當地百貨商圈。

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本次與一銀簽約新台幣 74.9 億元聯貸案的朕華國際，所營運「義享時尚廣場」匯集全球知名品牌及餐飲名店，為複合式國際級購物中心，隨疫情常態化，實體購物人潮回流，帶動國內消費市場買氣增溫，加上近年來高雄市積極招商，吸引就業人口使消費力提升，義享時尚廣場近年營收屢創新高。

義聯集團 103 年即已委託土地銀行主辦新台幣 71.86 億元聯貸案，完成義享天地、觀光酒店及購物廣場等開發案，本次義聯集團朕豪大酒店 15 年期新臺幣 81.75 億元聯貸案再度由土地銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，資金用途為償還前次聯貸案之借款，並獲得 10 家公股銀機構共同參與，顯見各行庫對義聯集團及朕豪大酒店長期務實經營給予認同與肯定。