中信金正式宣告搶親 董事會通過投資新光金
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-20 16:35
新光金與台新金 (2887-TW) 的「新新併」才向金管會銀行局通報，半路又殺出程咬金！中信金 (2891-TW) 今 (20) 日發布重訊表示，董事會決議通過向金管會申請投資新光金控 (2888-TW)，若最後成真，中信金資產規模將成為金控業第一。
中信金公告指出，新光金投資案待取得主管機關核准後，再行補充公告細節。
台新金總經理林維俊及新光金總經理陳恩光，昨天連袂前往金管會銀行局報告，並說明換股方式，將啟動兩家金控的合併案，原先預計在 22 日同步召開董事會。
中信金截至 6 月底，資產規模達 8.5 兆元，若合併新光金 5.1 兆元，資產規模將超越 11.8 兆元的富邦金及 13.3 兆元的國泰金，成為全台第一大金控；台新金 6 月底資產規模約 3.2 兆元，與新光金合併後，資產規模達 8.3 兆元，在整體金控中排名第 4。
新光金近來股價強勢反彈，今天傳出中信金有意出手搶親後，湧入大量買盤力挺，激勵股價強漲 6.31%，以 11.8 元作收，成交量爆出 71 萬張巨量。
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