中信金正式宣告搶親 董事會通過投資新光金

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台新金總經理林維俊及新光金總經理陳恩光，昨天連袂前往金管會銀行局報告，並說明換股方式，將啟動兩家金控的合併案，原先預計在 22 日同步召開董事會。

中信金截至 6 月底，資產規模達 8.5 兆元，若合併新光金 5.1 兆元，資產規模將超越 11.8 兆元的富邦金及 13.3 兆元的國泰金，成為全台第一大金控；台新金 6 月底資產規模約 3.2 兆元，與新光金合併後，資產規模達 8.3 兆元，在整體金控中排名第 4。