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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估上修至8.05元，預估目標價為175元

鉅亨網新聞中心 2024-08-20 12:10


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對日月光投控(3711-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.99元上修至8.05元，其中最高估值9.07元，最低估值7.08元，預估目標價為175元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值9.07(9.07)15.2417.23
最低值7.08(7.08)9.5512.88
平均值7.97(7.97)12.0914.97
中位數8.05(7.99)11.9314.72

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值624,245,000782,009,000931,899,000
最低值589,203,000659,161,000725,499,270
平均值607,682,320701,487,210778,083,680
中位數607,706,000698,723,850756,262,860

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS7.3914.5314.846.47
營業收入
(單位：新台幣千元)		581,914,471670,872,643569,997,133476,978,710

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3711/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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