高明鐵參展21日起Intelligent Asia展 下半年業績將呈高成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-18 08:55

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全台規模最大工業科技展 Intelligent Asia 將於 8 月 21 日開展，自動化設備業者高明鐵 (4573-TW) 也將參與展出，高明鐵積極進行轉型展現成效，以 2024 年第二季以來的營收成長最為顯著也轉盈，上半年的虧損大幅收歛，在客戶數及需求增加之下，2024 年業績將呈逐季成長，全年並可望擺脫連續 3 年來的虧損。

即將開展的全台規模最大工業科技展 Intelligent Asia，包括 2024 台灣機器人與智慧自動化展及 2024 台北國際自動化工業大展。

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2018 年登錄興櫃交易的高明鐵，在市場的在光通訊光模塊及半導體產業對於矽光子封裝 (CPO) 需求增加之下，下半年業績更將顯著優於上半年表現，高明鐵第二季營收 1.78 億元，季增 45.24%，年增 94.95%，2024 年上半年營收 3.01 億元，年增 57.21%，上半年毛利率 25.87%，年增 12.22 個百分點，稅後虧損 418 萬元，較去年同期的 716 萬元虧損大幅收歛，每股虧損縮減爲 0.11 元，此一業績成長的動能，在高明鐵布局光模組和矽光子耦合的技術研發及市場開拓有成。

高明鐵 2024 年 5 月起單月營收登上 6000 萬元大關，6 月及 7 月營收更令市場驚艷，高明鐵 2024 年 6 月營收爲 6302 萬元，年增高達 1.07 倍，7 月營收更達 6539 萬元，爲 72 個月來單月營收新高，月增 3.76%，年增 1.17 倍，1-7 月營收 3.67 億元，年增 65.36%。高明鐵 2024 年第三季、第四 季營運能見度都明顯提高，也相對於 2023 年的同期業績呈現高成長。

由於 AI 的發展，雲端、資料中心所需承載的資料量高速攀升，應用光通訊及矽光子封裝技術來推動資料中心、雲計算、雲端伺服器和 AI 運算需求也大量增加。高明鐵的此一 2024 年第二季起業績的成長，依整體產業發展趨勢來看，有利於 2024 年下半年營收將逐季成長，同時， 並呈現出下半年高明鐵業績優於 上半年的表現。

據報導，在 AI 晶片和資料中心應用加速矽光子和 CPO 共同封裝技術，歐美大廠在前端 PIC 和 EIC 設計占據先機，中國和韓國廠商急起直追，台廠包括台積電 (2330-TW)、日月光投控 (3711-TW)、鴻海 (2317-TW)，以及光通訊與光學元件等台廠，力拚形成矽光子和 CPO 封裝利基產業鏈。

高明鐵 2000 年以來受制於疫情及自動化產業結構的改變，並且高明鐵內部在做整體研發方向調整，造成連續 3 年的虧損營運，但在今年以來在矽光子 (CPO) 發展的有利局面之下，有利高明鐵的高精密度耦合對位系統銷售更上層樓，有利於業績轉虧爲盈。

高明鐵董事長陳志鑫指出，高明鐵的高精密度耦合對位系統銷售利基，在於高精度的機械設計及來高明鐵依核心技術開發的應用軟體搭配，目前的產品主要市場競爭對手在日本及德國廠商，而需求的激增之下，高明鐵近期產品系列更與全球國際 AI 伺服器領導廠商及台灣光纖被動元件與模組製造大廠洽談合作案。