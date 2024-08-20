華為在車市影響力持續擴大！長安旗下阿維塔砸逾5百億購入引望10%股權

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-20 12:04

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中國科技大廠華為跟長安汽車 (000625-CN) 的合作計畫週一 (19 日) 有最新進展，長安汽車旗下阿維塔今 (20) 日上午跟華為簽署《股權轉讓協議》，約定阿維塔科技購買華為持有的引望 10% 股權，交易金額為人民幣 115 億元 (約 521 億台幣)。

本次交易後，阿維塔科技對引望持股比例為 10%，華為對引望持股比例為 90%，董事會則由 7 名成員組成，其中華為有權提名 6 名董事，阿維塔有權提名 1 名董事。

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根據長安汽車週一發出的公告，雙方將全面升級在品牌與生態、雲端與 AI 技術、綠色能源、產業鏈合作等領域的策略合作，充分發揮雙方優勢，協助產業升級發展。

自去年 11 月 26 日雙方簽署《投資合作備忘錄》後，經協商，華為打算成立新公司，聚焦智慧網路汽車的智慧駕駛系統及增量零件的研發、生產、銷售和服務，到了今年 1 月 16 日，華為完成目標公司的註冊，名稱為深圳引望智慧技術有限公司，業務範圍主要包括汽車智慧駕駛解決方案、汽車智慧座艙、智慧汽車數位平台、智慧車雲、AR -HUD 與智慧車燈等。

外界也一直關注引望的進展，但新公司的建立也很複雜，長安汽車 5 月 6 日還發佈公告稱，鑑於工程重大性、複雜性及交易各方推進內部程序的需要，工程進度較備忘錄預估有一定延遲。根據最新專案進展，公司預計不晚於 2024 年 8 月 31 日簽訂最終交易文件。

最後，在經過約 9 個月的協商推進後，華為和長安汽車今日簽約。一方面，對於華為而言，基於車 BU 業務，成立引望新公司，是希望打造一個由汽車產業共同參與的電動化智慧開放平台。

另據《環球老虎財經》報導，根據交易金額測算，引望正式估值達 1150 億人民幣，而截至週一收盤，長安汽車市值為 1290 億人民幣，引望估值已和長安汽車集團市值十分接近。