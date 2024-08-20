鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅詩蘭黛(EL-US)EPS預估下修至3.9元，預估目標價為119.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-20 10:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對雅詩蘭黛(EL-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.99元下修至3.9元，其中最高估值5.16元，最低估值2.7元，預估目標價為119.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.16(5.16)
|6.63
|7.59
|5.79
|最低值
|2.7(2.7)
|3.7
|4.47
|5.79
|平均值
|3.76(3.97)
|5.04
|5.84
|5.79
|中位數
|3.9(3.99)
|5.01
|5.57
|5.79
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|173.10億
|184.36億
|196.36億
|189.95億
|最低值
|154.12億
|158.97億
|173.00億
|189.95億
|平均值
|163.47億
|173.38億
|182.72億
|189.95億
|中位數
|164.20億
|172.24億
|181.31億
|189.95億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.90
|7.91
|6.64
|2.81
|營業收入
|142.59億
|162.51億
|177.38億
|158.76億
詳細資訊請看美股內頁：
雅詩蘭黛(EL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅詩蘭黛EL-US的目標價調降至117元，幅度約4.1%
- 〈財報〉雅詩蘭黛調降財測 長期執行長將退休
- 〈美股早盤〉主要指數開平 市場靜待Fed主席鮑爾全球央行年會談話
- 〈美股盤後〉輝達AMD勁揚超4% 那指標普連八紅
上一篇
下一篇