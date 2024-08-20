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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅詩蘭黛(EL-US)EPS預估下修至3.9元，預估目標價為119.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-20 10:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對雅詩蘭黛(EL-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.99元下修至3.9元，其中最高估值5.16元，最低估值2.7元，預估目標價為119.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.16(5.16)6.637.595.79
最低值2.7(2.7)3.74.475.79
平均值3.76(3.97)5.045.845.79
中位數3.9(3.99)5.015.575.79

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值173.10億184.36億196.36億189.95億
最低值154.12億158.97億173.00億189.95億
平均值163.47億173.38億182.72億189.95億
中位數164.20億172.24億181.31億189.95億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.907.916.642.81
營業收入142.59億162.51億177.38億158.76億

詳細資訊請看美股內頁：
雅詩蘭黛(EL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEL

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