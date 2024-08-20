鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ventas公司(VTR-US)EPS預估下修至-0.08元，預估目標價為59.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-20 06:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Ventas公司(VTR-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.08元下修至-0.08元，其中最高估值0.22元，最低估值-0.21元，預估目標價為59.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.22(0.22)
|0.39
|0.33
|最低值
|-0.21(-0.11)
|-0.11
|0.05
|平均值
|-0.01(0.05)
|0.1
|0.19
|中位數
|-0.08(0.08)
|0.02
|0.19
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|48.74億
|54.41億
|61.30億
|59.45億
|最低值
|47.72億
|49.48億
|51.42億
|59.45億
|平均值
|48.22億
|51.06億
|54.45億
|59.45億
|中位數
|48.24億
|51.08億
|52.41億
|59.45億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.17
|1.17
|0.13
|-0.12
|-0.10
|營業收入
|38.73億
|37.95億
|38.28億
|41.29億
|44.98億
詳細資訊請看美股內頁：
Ventas公司(VTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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