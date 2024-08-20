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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)EPS預估上修至1.86元，預估目標價為245.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-20 04:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.82元上修至1.86元，其中最高估值2.11元，最低估值1.64元，預估目標價為245.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.11(2.11)3.595.43
最低值1.64(1.64)2.23.15
平均值1.86(1.86)2.824.04
中位數1.86(1.82)2.83.87

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值7.41億9.90億12.37億
最低值7.34億9.27億11.24億
平均值7.36億9.46億11.66億
中位數7.36億9.41億11.53億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.38-0.44-1.57-1.510.35
營業收入7,076萬1.62億2.51億3.69億5.31億

詳細資訊請看美股內頁：
Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDUOL

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