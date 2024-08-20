鉅亨速報 - Factset 最新調查：Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)EPS預估上修至1.86元，預估目標價為245.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-20 04:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.82元上修至1.86元，其中最高估值2.11元，最低估值1.64元，預估目標價為245.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.11(2.11)
|3.59
|5.43
|最低值
|1.64(1.64)
|2.2
|3.15
|平均值
|1.86(1.86)
|2.82
|4.04
|中位數
|1.86(1.82)
|2.8
|3.87
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|7.41億
|9.90億
|12.37億
|最低值
|7.34億
|9.27億
|11.24億
|平均值
|7.36億
|9.46億
|11.66億
|中位數
|7.36億
|9.41億
|11.53億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.38
|-0.44
|-1.57
|-1.51
|0.35
|營業收入
|7,076萬
|1.62億
|2.51億
|3.69億
|5.31億
詳細資訊請看美股內頁：
Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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