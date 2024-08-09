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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Duolingo Inc - Class ADUOL-US的目標價調降至245元，幅度約3.16%

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 00:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)提出目標價估值：中位數由253元下修至245元，調降幅度3.16%。其中最高估值271元，最低估值183元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予Duolingo Inc - Class A評價：積極樂觀13位、保持中立5位、保守悲觀0位。

Duolingo Inc - Class A今(9日)收盤價為177.05元。近5日股價下跌3.16%，標普指數下跌5.85%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股DUOL市場預估目標價

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