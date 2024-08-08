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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)EPS預估上修至1.74元，預估目標價為250.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.67元上修至1.74元，其中最高估值2.15元，最低估值1.39元，預估目標價為250.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.15(2.15)3.525.01
最低值1.39(1.39)2.033.33
平均值1.73(1.68)2.754.24
中位數1.74(1.67)2.844.38

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值7.38億9.90億12.20億
最低值7.31億9.23億11.21億
平均值7.34億9.44億11.78億
中位數7.35億9.39億11.91億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-------1.510.35
營業收入7,076萬1.62億2.51億3.69億5.31億

詳細資訊請看美股內頁：
Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDUOL

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