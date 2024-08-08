鉅亨速報 - Factset 最新調查：Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)EPS預估上修至1.74元，預估目標價為250.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.67元上修至1.74元，其中最高估值2.15元，最低估值1.39元，預估目標價為250.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.15(2.15)
|3.52
|5.01
|最低值
|1.39(1.39)
|2.03
|3.33
|平均值
|1.73(1.68)
|2.75
|4.24
|中位數
|1.74(1.67)
|2.84
|4.38
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|7.38億
|9.90億
|12.20億
|最低值
|7.31億
|9.23億
|11.21億
|平均值
|7.34億
|9.44億
|11.78億
|中位數
|7.35億
|9.39億
|11.91億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|-1.51
|0.35
|營業收入
|7,076萬
|1.62億
|2.51億
|3.69億
|5.31億
詳細資訊請看美股內頁：
Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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