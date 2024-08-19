鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估下修至3.04元，預估目標價為60.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.1元下修至3.04元，其中最高估值5.39元，最低估值2.11元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.39(5.39)
|7.8
|7.41
|6.02
|最低值
|2.11(2.11)
|3.6
|4.41
|4.4
|平均值
|3.28(3.34)
|5.47
|5.57
|5.21
|中位數
|3.04(3.1)
|5.43
|5.58
|5.21
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|323.73億
|350.00億
|309.57億
|最低值
|262.70億
|233.20億
|239.96億
|平均值
|299.59億
|292.74億
|282.08億
|中位數
|300.76億
|304.30億
|292.08億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.61
|-3.72
|3.39
|14.28
|8.29
|營業收入
|174.88億
|111.89億
|184.08億
|382.10億
|319.68億
詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估下修至3.37元，預估目標價為60.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估下修至3.25元，預估目標價為60.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估下修至3.15元，預估目標價為60.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估下修至3.1元，預估目標價為60.00元
下一篇