愛爾達：巴黎奧運成績靚 MOD收視/OTT訂閱/廣告營收破上屆

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-19 22:11

‌



史上最美麗的夏季奧運正式落幕，本屆取得巴黎奧運台灣區總代理的愛爾達（8487-TW）今 (19) 日指出，收視表現再創新高。在巴黎與台灣相差 6 小時、直播時段超過 1/3 在深夜的情況下，愛爾達 OTT(ELTA.tv) 訂閱戶數，於開賽後兩天立刻突破東京奧運訂閱紀錄，更在奧運一周後突破卡達世足最高成績，總訂閱最高成績更是卡達世足最高峰的 1.3 倍。

愛爾達指出，在台灣已進入多元收視的新媒體時代，民眾已經逐漸認同「高水準體育賽事使用者付費」的運動轉播產業正向循環制度。愛爾達本次巴黎奧運成功克服時差考驗，攜手策略夥伴中華電信 (2412-TW)，提供 24 小時不間斷轉播服務，合計累積 2500 小時奧運頂尖播出內容，打破賽前部分平台不看好的預測，再次創下台灣運動轉播新里程碑。

‌



巴黎奧運收視率依舊搶眼，愛爾達在 MOD 直播的整體收視表現，相比「無時差」的東京奧運，仍繳出 7 成多的出色成績，加上賽會期間的奧運重播，收視率亦超過三年前東京奧運賽會期間重播的三成，代表本屆用戶隨時關心奧運賽況、無論 Live 跟直播、白天看重播的收視率、與隨選隨看 (VOD) 的點閱率，超越東京奧運的總表現。

愛爾達指出，收視的最高峰，則是麟洋配奪下金牌的瞬間，MOD 最高收視率 9.14，寫下 2024 年度收視最高紀錄。林郁婷的金牌戰，更是創下愛爾達開台後，半夜凌晨三點的 MOD 最高收視率。