〈佳邦法說〉下半年三大產品動能強 營收、毛利率向上

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-19 18:44

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天線及高頻元件廠佳邦 (6284-TW) 今 (19) 日召開法說會，財務長黃國書表示受惠手機、AI PC/NB、基地站等需求，下半年天線、高頻元件、功率電感等三大產品都會較上半年成長，下半年營收、毛利率都可望優於上半年。

黃國書表示，目前訂單能見度來看，元件約 2-3 個月、天線則可達 6 個月，其中，天線下半年將進入新的產品週期，新品單價、毛利率都會比較好，因此可望挹注下半年營收及毛利率表現。

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佳邦高頻電感也首度切入手機供應鏈，並將於今年開始放量，黃國書表示，隨著品牌客戶下半年推出旗艦機種，預計高頻電感出貨將有 2 倍成長，此外，北美基地台建置需求升溫，也是推升下半年營運的一大動能。

AI 應用方面，黃國書表示，佳邦現階段布局以 AI PC、AI NB 為主，在上半年已經看到帶動天線及功率元件出貨成長；以 PC 為例，過往每台所使用的功率電感約 9 顆，但變成 AI PC 後，每台使用到的功率電感將達 25 顆。

而因應需求增加，佳邦採取積極備貨策略，存貨由過往的 9 億元提升至現在 10 億元，黃國書表示，希望備好足夠庫存因應未來急單需求。同時，公司也持續推動工廠自動化，提高效率、良率，今年資本支出估維持去年 6 億元水準。