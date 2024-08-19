業界首創！國泰世華銀推「永續薪轉」方案 達標可享金融優惠

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-19 18:47

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近年許多企業將永續發展納入營運方針，並每年訂定相關目標。國泰世華銀行宣布，即日起推出全台首創的「永續績效連結薪轉」創新解決方案，改變過往薪轉服務僅為企業、銀行雙方合作的模式，透過多元的績效目標訂定及客製化的薪轉禮遇，鼓勵員工共同參與。

「永續薪轉」企業客戶可依照其產業特性、著重的 ESG 發展項目，以及與本業營運活動相關的永續指標，與國泰世華共同議定目標，例如「控管溫室氣體排放」、「減碳效果」、「電力管理」、「能源耗用」，以及「降低廢棄物量」等，皆有機會做為評量的指標，當達標即可享如存款利率、每月跨行轉帳及提款手續費、外幣、基金等多項金融優惠。

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國泰世華銀行副總經理温珍瀚表示，國泰世華長期推動永續金融，並深耕國內外法人客戶，長年推動包含綠色授信、永續績效連結貸款、綠色存款及永續存款等產品，皆獲企業客戶熱烈響應承作。在合作的經驗中，也觀察到部分企業推動 ESG 時，遇到一些內部阻礙，於是積極尋找解方，結合賦能的思維打造永續薪轉，盼能讓員工也能參與其中，並獲得最直接的優惠回饋。

「永續薪轉」響應職場低碳化，採無紙化方式進行，參與的企業將透過國泰世華企業網路銀行進行數位撥薪；員工則可透過個人網路銀行查詢電子薪資單，不僅查找資料便利，也同步保障同仁的隱私。

而為鼓勵企業客戶多使用「永續薪轉」，並推廣 ESG 活動，國泰世華也準備了公平貿易認證咖啡券及雨林認證咖啡券，提供給前十家申辦永續薪轉並達成永續績效目標的企業客戶。

温珍瀚補充說明，國泰世華不僅致力打造新興商品，更關注商品能否幫助企業和社會共好，因此在績效指標的設定上，國泰世華也會發揮長年在永續金融所累積的經驗，輔導客戶找到合適指標。目前永續薪轉正於試行階段，已有數家企業接洽中，洽談的企業皆期望能發揮影響力，攜手旗下員工落實 ESG 具體行動，實踐企業社會責任。