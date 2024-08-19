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鉅亨速報

盤後速報 - 森崴能源(6806)次交易(20)日除息1.44元，參考價135.06元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:06


森崴能源(6806-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.44元。

首日參考價為135.06元，相較今日收盤價136.50元，息值合計為1.44元，股息殖利率1.06%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/20 136.50 1.4433 1.06% 0.0
2023/08/23 93.4 0.5 0.54% 0.0
2022/08/26 85.5 1.0 1.17% 1.0
2021/09/03 136.0 1.0 0.74% 0.0

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台股台股除權息台股盤後

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