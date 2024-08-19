盤後速報 - 森崴能源(6806)次交易(20)日除息1.44元，參考價135.06元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:06
森崴能源(6806-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.44元。
首日參考價為135.06元，相較今日收盤價136.50元，息值合計為1.44元，股息殖利率1.06%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/20
|136.50
|1.4433
|1.06%
|0.0
|2023/08/23
|93.4
|0.5
|0.54%
|0.0
|2022/08/26
|85.5
|1.0
|1.17%
|1.0
|2021/09/03
|136.0
|1.0
|0.74%
|0.0
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