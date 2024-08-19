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鉅亨速報

盤後速報 - 興勤(2428)下週(8月26日)除息5.2元，預估參考價165.3元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05


興勤(2428-TW)下週(8月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.2元。

以今日(8月19日)收盤價170.50元計算，預估參考價為165.3元，息值合計為5.2元，股息殖利率3.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

興勤(2428-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為機械陶瓷.熱敏電阻.變阻體.陶瓷電容器製造加工買賣。精密電子儀器.電子零件之製造加工買賣。近5日股價上漲4.02%，集中市場加權指數上漲4.1%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 170.50 5.2 3.05% 0.0
2023/08/24 158.0 5.4 3.42% 0.0
2022/08/24 143.0 6.3 4.41% 0.0
2021/08/26 212.5 5.5 2.59% 0.0
2020/08/27 117.5 4.2 3.57% 0.0

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