盤後速報 - 興勤(2428)下週(8月26日)除息5.2元，預估參考價165.3元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05
興勤(2428-TW)下週(8月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.2元。
以今日(8月19日)收盤價170.50元計算，預估參考價為165.3元，息值合計為5.2元，股息殖利率3.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
興勤(2428-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為機械陶瓷.熱敏電阻.變阻體.陶瓷電容器製造加工買賣。精密電子儀器.電子零件之製造加工買賣。近5日股價上漲4.02%，集中市場加權指數上漲4.1%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/26
|170.50
|5.2
|3.05%
|0.0
|2023/08/24
|158.0
|5.4
|3.42%
|0.0
|2022/08/24
|143.0
|6.3
|4.41%
|0.0
|2021/08/26
|212.5
|5.5
|2.59%
|0.0
|2020/08/27
|117.5
|4.2
|3.57%
|0.0
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