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鉅亨速報

盤後速報 - 鼎元(2426)下週(8月26日)除息0.2元，預估參考價19.15元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05


鼎元(2426-TW)下週(8月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

以今日(8月19日)收盤價19.35元計算，預估參考價為19.15元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.03%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

鼎元(2426-TW)所屬產業為光電業，主要業務為砷化鎵, 紅外線, 發光二極體, 雷射二極體, 光電晶體, 光二極體,。單晶, 磊晶, 晶粒之研發, 製造, 銷售. 兼營相關之進出口貿易。光電系統之研究開發, 製造, 銷售.。近5日股價上漲8.76%，集中市場加權指數上漲4.1%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 19.35 0.2 1.03% 0.0
2022/08/18 19.95 1.0 5.01% 0.0
2021/07/15 27.4 0.75 2.74% 0.0
2020/06/23 13.85 0.3027 2.19% 0.0
2019/07/17 17.9 1.2 6.7% 0.0

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集中市場加權指數22409.630.27%
鼎元19.350.52%

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加權指數法興(購) 槓桿12.6
加權指數法興(售) 槓桿8.02

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