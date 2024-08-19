盤後速報 - 鼎元(2426)下週(8月26日)除息0.2元，預估參考價19.15元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05
鼎元(2426-TW)下週(8月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
以今日(8月19日)收盤價19.35元計算，預估參考價為19.15元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.03%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
鼎元(2426-TW)所屬產業為光電業，主要業務為砷化鎵, 紅外線, 發光二極體, 雷射二極體, 光電晶體, 光二極體,。單晶, 磊晶, 晶粒之研發, 製造, 銷售. 兼營相關之進出口貿易。光電系統之研究開發, 製造, 銷售.。近5日股價上漲8.76%，集中市場加權指數上漲4.1%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/26
|19.35
|0.2
|1.03%
|0.0
|2022/08/18
|19.95
|1.0
|5.01%
|0.0
|2021/07/15
|27.4
|0.75
|2.74%
|0.0
|2020/06/23
|13.85
|0.3027
|2.19%
|0.0
|2019/07/17
|17.9
|1.2
|6.7%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇