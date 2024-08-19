盤後速報 - 大山(1615)下週(8月26日)除權息2.88元，預估參考價61.24元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05
大山(1615-TW)下週(8月26日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.44元，股票股利1.44元，合計股利2.88元。
以今日(8月19日)收盤價71.50元計算，預估參考價為61.24元，權息值合計為10.26元，股息殖利率2.01%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
大山(1615-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為各項電線電纜之配件、絕緣材料、銅線之製造、加工及銷售。前各項有關機械及其配件之製造、加工及銷售。E601011電器承裝業。近5日股價上漲3.5%，集中市場加權指數上漲4.1%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/26
|71.50
|1.44
|2.01%
|1.44
|2023/08/25
|0.0
|0.0
|0.0%
|1.0
|2023/07/19
|39.9
|1.5
|3.76%
|0.0
|2022/09/14
|31.2
|0.0
|0.0%
|0.8
|2022/07/19
|32.85
|2.0
|6.09%
|0.0
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