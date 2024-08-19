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鉅亨速報

盤後速報 - 大山(1615)下週(8月26日)除權息2.88元，預估參考價61.24元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05


大山(1615-TW)下週(8月26日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.44元，股票股利1.44元，合計股利2.88元。

以今日(8月19日)收盤價71.50元計算，預估參考價為61.24元，權息值合計為10.26元，股息殖利率2.01%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

大山(1615-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為各項電線電纜之配件、絕緣材料、銅線之製造、加工及銷售。前各項有關機械及其配件之製造、加工及銷售。E601011電器承裝業。近5日股價上漲3.5%，集中市場加權指數上漲4.1%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 71.50 1.44 2.01% 1.44
2023/08/25 0.0 0.0 0.0% 1.0
2023/07/19 39.9 1.5 3.76% 0.0
2022/09/14 31.2 0.0 0.0% 0.8
2022/07/19 32.85 2.0 6.09% 0.0

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大山71.50.70%

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