〈凌陽集團法說〉下半年迎旺季效應 將拉高存貨因應
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-19 17:03
IC 設計業者凌陽創新 (5236-TW) 今 (19) 日召開法說會，展望下半年，凌陽創新看好，下半年還是有旺季效應，第三季營收持續成長，第四季也會與去年相當，不過由於客戶多以急單為主，公司會提前拉高存貨因應，也看好 HPD(Human Presence Detection)新品將在未來陸續放量。
凌陽創新指出，HPD 產品上半年已經陸續量產，目前在筆電滲透率不到 5%，由於該晶片模組價差高達倍數以上，還在觀察客戶接受度，由於其具備省電、偵測等新功能，可望獲得品牌商陸續採用。
針對近期毛利率都在 60% 以上，凌陽創新強調，上半年毛利率 60% 部分是存貨回沖利益，整體毛利率 60% 是公司所追求的目標，以現在競爭態勢，60% 是公司未來可達成的目標。
展望後市，凌陽創新看好，越來越多產業如交通運輸產業、自動駕駛、家庭應用、教育機構、醫療產業、農業、製造業以及影像監控等，開始使用 AI 邊緣運算科技，公司也發展機器人應用，用於辨識影像、特徵等。
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