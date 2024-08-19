〈凌陽集團法說〉凌通下半年營收維持年增 明年營運估成長

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-19 16:04

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凌通 (4952-TW) 今 (19) 日召開法說會，總經理賈懿行表示，目前消費性環境相對不明朗，訂單能見度不到兩個月，客戶仍以急單為主，但在產品佈局廣泛下，下半年營運仍會維持年成長，並看好明年在車用、人機介面等出貨量成長，加上消費力道回升，營運也將再優於今年。

賈懿行指出，凌通近年佈局相當廣泛，也切入車用產品，正在進行車規驗證，明年相關產品就會問世，另外，人機介面明年出貨量也可望同步增加，將持續關注消費性市場，期望在美國聯準會降息下，消費力道持續回升，對凌通明年營運會有不錯的貢獻。

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凌通多媒體產品線主要聚焦 Edge AI 領域，其中，針對行車紀錄器市場推出駕駛人行為偵測 (DMS) 及前 / 後人車偵測 (RCTA) 等加值功能，另外，32 位元 AI 平台已獲多家國外客戶導入，各式客製化 Edge AI 應用已陸續展開，HMI (智慧人機介面) 彩屏應用也打進家電、二輪車儀表板、充電樁、健康器材等市場，預期下半年將陸續量產挹注營收。

凌通今年順利開發出新一代的 NFC 技術，除原本結合手機 App 互連應用外，也增加了 P to P 功能，讓產品可應用的範圍更廣，應用包括演唱會聲光互動商品、遊戲機週邊產品、互動玩具等。