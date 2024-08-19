台新銀舉辦「2024小小戰神籃球營」大小戰神聯手投籃做公益

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 15:00

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巴黎奧運男子籃球比賽精銳盡出，為最受外界矚目的項目之一， 隨著比賽轉播國內球迷亦是看得熱血噴張。近年臺灣職籃熱潮興起全民關注，也帶動各級學校師生熱衷參與。為推廣籃球運動，培育青少年正確的籃球知識和技巧，台新銀行自 8 月 14 日起於臺北市立松山高中活動中心舉辦為期 4 天的「2024 小小戰神籃球營」，由臺北台新戰神執行長黃萬隆領軍戰神球員們擔任教練，除了傳授知識與技巧外，並藉此活動訓練學員團隊合作及養成定期運動的好習慣。

「臺北台新戰神籃球隊」成立於 2023 年，成軍首年即於 T1 聯盟 2023-24 賽季創造黑馬奇蹟，憑藉強大韌性與團隊凝聚力，挺進總冠軍賽，秉持著永不服輸的精神與堅強的韌性，克服重重難關，拚戰精神感動無數球迷。台新金控也因為有這個生力軍加入，讓集團的員工及貴賓們在週末時多了一項「為戰神加油」的熱血活動，帶著家人或小朋友們觀賽也共度家庭歡樂時光，更是增加了親友間的互動及共同話題。

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圖說: 台新「2024 小小戰神籃球營」球員與偶像球員們近距離互動，反應熱烈。(圖: 台新銀行提供)