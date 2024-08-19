太普高自結1-7月淨利1.11億元EPS達1.25元 超越去年全年
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-19 16:03
太普高 (3284-TW) 今 (19) 日公布最新自結獲利資訊，太普高 2024 年 7 月營收 1.73 億元，年增 2.03 倍，稅後純益 3700 萬元，年增 8.25 倍，每股純益爲 0.42 元，加計 2024 年上半年太普高財報稅後純益 7369 萬元後，累計 1-7 月稅後純益 1.11 億元每股純益 1.25 元，已超越 2023 年全年獲利每股 0.76 元。
太普高是台灣唯一印刷板材專業廠，曾創下國內市占率 30% 高峰期，也度過積弱不振的低潮， 太普高在 2020 年由建商泰嘉開發入主後，進行營建及房產代銷業布局太普高轉投資 17.85% 股權的和逸建設，今年將有建案人帳對太普高的營建收入挹注，同時，至於印刷板材本業，已見營運好轉；太普高的鋁印刷板材本業在虧損多年後，今年以來並且出現單月小幅盈餘。
同時，過去 2 年，太普高來自轉投資上嘉行銷的房屋代銷業務的營收，占比已從 10% 增加至 20% 之上，同時，2024 年上嘉行銷的代銷金額，也將上看 100 億元水準。
太普高董事長呂金發表示，印刷板材本業已見營運好轉，今年並且出現單月小幅盈餘，而他人也持續對於各種有潛力的製造業如光學、金屬等產業尋找對太普高有利的投資機會。
太普高公告在日本熊本購入土地，董事長呂金發表示，公司赴熊本投資房地產，主因看好台積電 (2330) 在當地建廠，帶動上下游供應商赴日人員增加，帶來住房需求。而目前在熊本的投資，先以興建出租公寓來規劃，盼能為公司帶來長期穩定的收益。
太普高公告子公司在熊本向關係人取得土地，過去公司已在熊本購入一棟出租公寓套房，共 25 戶已滿租，如今則想自己開發，正進行土地的取得，未來希望興建較符合台灣人住房習慣的住宅產品。
而據指出，此次購地參與在日本熊本開發的團隊除太普高以外，還有三地開發 (1438-TW) 以及清景麟集團的福裕 (4513-TW))，三者不僅在台灣不僅已攜手打造台南市的「安平星鑽綜合度假城」，並進一步 將合作觸角延伸至日本熊本，繼續跟著台積電 (2330-TW) 腳步。
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