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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保ALB-US的目標價調降至104元，幅度約3.7%

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 22:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對雅保(ALB-US)提出目標價估值：中位數由108元下修至104元，調降幅度3.7%。其中最高估值190元，最低估值73元。

綜合評級 - 共有28位分析師給予雅保評價：積極樂觀11位、保持中立15位、保守悲觀2位。

雅保今(6日)收盤價為83.6元。近5日股價下跌3.7%，標普指數下跌5.07%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ALB市場預估目標價

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