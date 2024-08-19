降息及大選前類股輪動 法人建議股、債加REITs的多重資產最優

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-19 12:36

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美國聯準會 9 月降息步步逼近，國際股市包括台股近來頻繁震盪讓人喜憂參半。摩根投信指出，前波標普 500 指數 7 月以來下跌 2%，回檔的產業多集中在能源、通訊科技和非必須消費等，但並非全盤皆墨。反觀公用事業、房地產、 REITs 等類股逆勢大漲超過 8% 拿下前 3 名，基礎建設和醫療保健也各有 5% 和 3% 漲幅 (見下表)，股、債、REITs 兼具的多重資產為投資首選。

摩根投信認為，面對美國降息、總統大選選情拉鋸等因素，預期今年底前，美股波動不會太小，建議投資美股時最好以股、債、REITs 兼具的多重資產為現階段首選。

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（摩根投信提供)

。摩根大美國領先收成多重資產基金經理人楊若萱表示，近期美股深受通膨、就業和 經濟動能減弱等因素困擾，不過，這種困擾通常是短暫的，因為不同的經濟週期就有不同產業勝出。

再者，從標普 500 指數的企業獲利來看，科技七雄今年下半年仍有雙位數增長的機會，其餘 493 家企業第四季預期獲利增長率將大幅跳升到 15%(第三季為 2%)，重新吸引市場目光激勵資金輪動 (資料來源：FactSet, 標準普爾，摩根資產管理。環球市場縱覽－美國版，2024.8.5.)。