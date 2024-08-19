寬量國際：台積電未來5-10年無競爭對手 外資聚焦20台廠前景

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-19 12:22

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寬量國際 (QIC) 今 (19) 日釋出半導體展望，創辦人暨執行長李鴻基表示，看好由台積電所引領的「台灣半導體供應鏈」，將複製 1890 年「美國五大湖區汽車工業」建置世界級產業聚落，且效應更大，做的是全世界的生意，並直言未來 5-10 年，台積電沒有競爭對手。

寬量國際將於 8 月 20 至 23 日舉辦「第二屆 QIC 台灣半導體日──台灣半導體供應鏈與再生能源」線上投資論壇，目標壯大台灣半導體供應鏈的全球影響力。本次論壇預計吸引總管理資產 (AUM) 超過 1 兆美元國際資金聚焦 20 家台灣半導體供應鏈與再生能源企業。

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李鴻基表示，自今年 1 月發表台灣半導體供應鏈市值 10 年 10 倍成長論述以來，寬量國際研究覆蓋台灣半導體供應鏈企業已自 49 家增加至 83 家，包含設備服務、廠區服務與材料服務三大族群。

值得一提的是，寬量國際研究覆蓋的 83 家台灣半導體供應鏈企業中，有 12 家在三月參與第一屆 QIC 台灣半導體日活動的企業，其今年以來市值平均漲幅為 132%，遠優於其餘 71 家的 36%、台灣電子股指數的 31%、台灣加權指數的 22%。

此次的研究發表，寬量國際特以美國五大湖區在 19 世紀末期，汽車產業鏈發展的歷史做為研究類比，以台積電為核心所產生的半導體與再生能源供應鏈，和自 1890 年起，美國五大湖區汽車產業的供應鏈聚落與分工，歷經全球化沿用至今有極為相近的過程。

更有甚者為，台灣能夠在不到兩小時的車程內，由不超過 50 位最終決策者所組成的同文同種供應鏈團隊，高效率地完成世界級產業鏈的建置和決策。

寬量國際認為，台積電將演化出更有效率的系統，與供應鏈企業合作並促進產業鏈夥伴的永續成長，為配合台積電先進製程量產與研發計畫，新一代台灣半導體供應鏈企業相較於上一個世代的 ITC 公司，將以更高的永續標準來持續發展，這四大方向為：

透過現金增資與或各種上市融資以充實長期營運資金，健全資本結構。 傳統 ITC 企業應將高速成長的半導體事業分拆上市，以提高企業價值，強化競爭力。 透過併購或股權投資，形成產業聯盟，加速技術合作和業務拓展。 發展 ESG，以符合客戶、產業與國際投資機構標準。

寬量國際顧問何柏杰指出，寬量國際觀察到更多台灣半導體產業趨勢出現新發展，包括：進口替代、台日合作、台廠出海、商業模式創新、永續傳承與外資投資等六大重點，寬量國際未來將繼續關注這些趨勢，同時協助台灣半導體產業在全球市場保持領先，透過與國際資本市場的強大連結，提供半導體供應鏈企業多樣的資本市場解決方案。