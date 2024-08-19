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鐳洋科技與國家太空中心合作發射首顆3U通訊立方衛星-夜鷹號

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-19 10:20

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位於美國專業衛星驗測權威機構的鐳洋科技衛星團隊與國家太空中心團隊。(圖：鐳洋科技提供)

鐳洋科技今 (19)）宣布，與國家太空中心合作首顆 3U 通訊立方衛星—夜鷹號 (Nightja)），已於台灣時間 17 日接近凌晨 3 時，在美國頂尖太空任務核心基地搭載 SpaceX Falcon 9 火箭的 Transporter-11 航班成功發射，國內地面站將根據現有數據進行持續追蹤。

本次發射的衛星 - 夜鷹號為鐳洋科技參與國家太空中心新創追星計畫任務，並與學術夥伴國立中央大學太空科學與工程學系攜手合作，以建立台灣衛星 IoT 驗測場域。在衛星開發、整合與測試過程中，運用鐳洋科技自主研發的 Ku-band 通訊酬載模組，進行衛星對地面移動裝置 IoT 驗測實驗，發展地面固定終端與移動終端的通訊能力，此一任務的進行將落實衛星通訊酬載自主設計、研發、生產以及驗測的能力。


鐳洋董事長王奕翔表示，夜鷹號的發射象徵鐳洋在太空科技領域的重要突破，後續 IoT 通訊達成後，取得太空飛行履歷將充分展現了鐳洋在通訊酬載模組的精湛技術，不僅是企業發展史上的里程碑，更是對科技創新的承諾。特別感謝國家太空中心和國立中央大學此次合作的全力支持，共同實現了衛星工程在地化與太空通訊領域的應用，鐳洋將持續追求卓越，一同奔向次世代通訊的國家願景。

鐳洋科技專案總工程師林致宏表示，這次的專案雖然充滿挑戰，但每一位團隊成員在過程中均展現出堅韌與努力不懈的精神，讓團隊能夠一次次攻克難關。歷經這次寶貴的合作經驗，不僅大幅提升鐳洋在通訊衛星領域的實戰能力，使鐳洋得以開始接軌國際，同時對未來的挑戰更是充滿信心。

王奕翔表示，近期低軌衛星產業蓬勃發展，高速網路和通訊服務的需求急遽攀升，產業知名企業如 SpaceX 和 OneWeb 已在全球大規模佈建衛星，特別是在偏遠和人口稀少地區，提供低延遲、高效率的通訊解決方案。鐳洋科技將在地面接收站成功運作的基礎上，繼續努力拓展太空領域，秉持公司成立以來的「Keep Moving, Stay Thinking」原則，致力於實現「earth to space」的目標。

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衛星低軌衛星太空

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