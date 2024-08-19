鐳洋科技與國家太空中心合作發射首顆3U通訊立方衛星-夜鷹號

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-19 10:20

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鐳洋科技今 (19)）宣布，與國家太空中心合作首顆 3U 通訊立方衛星—夜鷹號 (Nightja)），已於台灣時間 17 日接近凌晨 3 時，在美國頂尖太空任務核心基地搭載 SpaceX Falcon 9 火箭的 Transporter-11 航班成功發射，國內地面站將根據現有數據進行持續追蹤。

本次發射的衛星 - 夜鷹號為鐳洋科技參與國家太空中心新創追星計畫任務，並與學術夥伴國立中央大學太空科學與工程學系攜手合作，以建立台灣衛星 IoT 驗測場域。在衛星開發、整合與測試過程中，運用鐳洋科技自主研發的 Ku-band 通訊酬載模組，進行衛星對地面移動裝置 IoT 驗測實驗，發展地面固定終端與移動終端的通訊能力，此一任務的進行將落實衛星通訊酬載自主設計、研發、生產以及驗測的能力。

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鐳洋董事長王奕翔表示，夜鷹號的發射象徵鐳洋在太空科技領域的重要突破，後續 IoT 通訊達成後，取得太空飛行履歷將充分展現了鐳洋在通訊酬載模組的精湛技術，不僅是企業發展史上的里程碑，更是對科技創新的承諾。特別感謝國家太空中心和國立中央大學此次合作的全力支持，共同實現了衛星工程在地化與太空通訊領域的應用，鐳洋將持續追求卓越，一同奔向次世代通訊的國家願景。

鐳洋科技專案總工程師林致宏表示，這次的專案雖然充滿挑戰，但每一位團隊成員在過程中均展現出堅韌與努力不懈的精神，讓團隊能夠一次次攻克難關。歷經這次寶貴的合作經驗，不僅大幅提升鐳洋在通訊衛星領域的實戰能力，使鐳洋得以開始接軌國際，同時對未來的挑戰更是充滿信心。