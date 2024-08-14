光頡拿下車用大單明年營運衝新高 厚膜電阻產能滿載將擴產1倍
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-14 20:01
利基型晶片電阻廠光頡 (3624-TW) 今 (14) 日召開法說，明年在新增 Tier 1 車廠、儲能客戶等，法人看好，營運可望挑戰新高。而目前光頡稼動率滿載，公司也展開新的擴產計畫，厚膜電阻產能將翻倍。
展望明年，光頡表示，近期完成與新的 Tier 1 車廠供貨合約，至少可望貢獻明年營收雙位數成長，加上既有車用客戶穩健增長、以及有新的儲能客戶加入，都將挹注明年業績表現。
另外，在 AI 伺服器方面，光頡也積極切入，透過加州分公司直接跟矽谷客戶合作 Design in，目前特規、高功率的電阻產品，已經有小量出貨給國內代工廠，將成為未來營運成長的新動能。
光頡指出，目前厚膜電阻稼動率滿載，薄膜電阻也有 85% 的水準，預計年底薄膜電阻稼動率可望提升到 9 成，在產能滿載及因應明年需求下，光頡也展開新的擴產計畫。
根據公司規劃，高雄廠厚膜電阻新產線預計今年底到明年初陸續投產，產能從每月 15 億顆，提升到 25-30 億顆；薄膜電阻則在中國南通擴產，預計明年第二季投產，將從月產 5.5 億顆，增加 1 億顆到 6.5 億顆。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
下一篇