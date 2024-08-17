鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grab控股(GRAB-US)EPS預估上修至-0.04元，預估目標價為4.60元
鉅亨網新聞中心 2024-08-17 02:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Grab控股(GRAB-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.04元上修至-0.04元，其中最高估值0元，最低估值-0.11元，預估目標價為4.60元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0
|0.09
|0.18
|0.14
|最低值
|-0.11(-0.11)
|0.01
|0.03
|0.14
|平均值
|-0.04(-0.04)
|0.04
|0.1
|0.14
|中位數
|-0.04(-0.04)
|0.03
|0.1
|0.14
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|28.78億
|34.84億
|41.11億
|39.61億
|最低值
|27.05億
|29.61億
|33.10億
|36.90億
|平均值
|27.56億
|32.32億
|37.43億
|38.26億
|中位數
|27.47億
|32.22億
|37.46億
|38.26億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.00
|-2.10
|-6.39
|-0.44
|-0.11
|營業收入
|-8.45億
|0.00
|6.75億
|14.33億
|23.59億
詳細資訊請看美股內頁：
Grab控股(GRAB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grab控股(GRAB-US)EPS預估上修至-0.03元，預估目標價為4.70元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grab控股(GRAB-US)EPS預估上修至-0.03元，預估目標價為4.70元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grab控股(GRAB-US)EPS預估上修至-0.03元，預估目標價為4.70元
- 〈財報〉外送業務放緩、匯率衝擊 Grab上季營收不及預期
上一篇
下一篇