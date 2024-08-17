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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grab控股(GRAB-US)EPS預估上修至-0.04元，預估目標價為4.60元

鉅亨網新聞中心 2024-08-17 02:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Grab控股(GRAB-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.04元上修至-0.04元，其中最高估值0元，最低估值-0.11元，預估目標價為4.60元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值00.090.180.14
最低值-0.11(-0.11)0.010.030.14
平均值-0.04(-0.04)0.040.10.14
中位數-0.04(-0.04)0.030.10.14

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值28.78億34.84億41.11億39.61億
最低值27.05億29.61億33.10億36.90億
平均值27.56億32.32億37.43億38.26億
中位數27.47億32.22億37.46億38.26億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.00-2.10-6.39-0.44-0.11
營業收入-8.45億0.006.75億14.33億23.59億

詳細資訊請看美股內頁：
Grab控股(GRAB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGRAB

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