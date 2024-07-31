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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grab控股(GRAB-US)EPS預估上修至-0.03元，預估目標價為4.70元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 12:15

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Grab控股(GRAB-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.03元上修至-0.03元，其中最高估值0元，最低估值-0.06元，預估目標價為4.70元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值00.110.2
最低值-0.06(-0.06)0.010.03
平均值-0.03(-0.03)0.050.11
中位數-0.03(-0.03)0.030.1

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值29.41億35.27億41.11億39.61億
最低值27.05億29.37億32.63億39.61億
平均值27.75億32.49億37.67億39.61億
中位數27.62億32.36億37.55億39.61億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入-8.45億0.006.75億14.33億23.59億

詳細資訊請看美股內頁：
Grab控股(GRAB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGRAB

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