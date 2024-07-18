鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grab控股(GRAB-US)EPS預估上修至-0.03元，預估目標價為4.70元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Grab控股(GRAB-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.03元上修至-0.03元，其中最高估值0元，最低估值-0.1元，預估目標價為4.70元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0
|0.11
|0.2
|最低值
|-0.1(-0.1)
|0
|0.03
|平均值
|-0.03(-0.03)
|0.04
|0.11
|中位數
|-0.03(-0.03)
|0.03
|0.1
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|29.41億
|35.27億
|41.11億
|39.61億
|最低值
|22.51億
|29.37億
|32.63億
|39.61億
|平均值
|27.53億
|32.43億
|37.65億
|39.61億
|中位數
|27.59億
|32.36億
|37.52億
|39.61億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|-8.45億
|0.00
|6.75億
|14.33億
|23.59億
詳細資訊請看美股內頁：
Grab控股(GRAB-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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