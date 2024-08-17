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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡朋特科技(CRS-US)EPS預估上修至6.38元，預估目標價為165.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-17 02:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對卡朋特科技(CRS-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.24元上修至6.38元，其中最高估值7元，最低估值5.6元，預估目標價為165.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7(7)8.5710.198.25
最低值5.6(5.6)6.657.458.25
平均值6.34(6.25)7.638.828.25
中位數6.38(6.24)7.658.828.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值32.95億35.16億36.83億38.37億
最低值29.75億31.46億36.08億38.37億
平均值31.24億33.78億36.46億38.37億
中位數31.23億34.25億36.46億38.37億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.02-4.76-1.011.143.70
營業收入21.80億14.76億18.36億25.50億27.60億

詳細資訊請看美股內頁：
卡朋特科技(CRS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCRS

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