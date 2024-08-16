鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估下修至41.44元，預估目標價為602元
鉅亨網新聞中心 2024-08-16 18:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對群聯(8299-TW)做出2024年EPS預估：中位數由42.12元下修至41.44元，其中最高估值44.99元，最低估值31.47元，預估目標價為602元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|44.99(44.99)
|52.74
|61.82
|最低值
|31.47(36.44)
|31.82
|44.49
|平均值
|40.75(41.66)
|43.89
|52.44
|中位數
|41.44(42.12)
|43.13
|51.01
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|71,227,060
|94,500,070
|116,654,520
|最低值
|63,122,000
|65,454,000
|73,844,790
|平均值
|65,634,830
|74,215,930
|92,242,100
|中位數
|64,602,000
|72,000,000
|86,227,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|18.48
|27.71
|41.34
|44.14
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|48,221,630
|60,256,142
|62,557,192
|48,496,522
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)目標價調升至680元，幅度約7.94%
- 盤中速報 - 群聯(8299)大漲7.02%，報549元
- 盤中速報 - 群聯(8299)股價拉至漲停，漲停價564.0元，成交3,861張
- 【量大強漲股整理】台股反攻向上，台北自動化工業展燈下，誰會受惠?
上一篇
下一篇