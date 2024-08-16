鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-0.21元，預估目標價為84元
鉅亨網新聞中心 2024-08-16 22:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.13元下修至-0.21元，其中最高估值0.96元，最低估值-0.72元，預估目標價為84元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|0.96(0.96)
|7.56
|9.43
|最低值
|-0.72(-0.48)
|1.06
|2.69
|平均值
|-0.02(0.06)
|4.23
|7.28
|中位數
|-0.21(-0.13)
|3.71
|8.01
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|50,930,000
|77,828,680
|98,092,160
|最低值
|41,980,000
|51,307,000
|53,437,080
|平均值
|45,523,470
|64,226,150
|79,839,550
|中位數
|44,676,960
|64,262,480
|83,243,480
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-2.4
|4.72
|7.4
|2.51
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,892,306
|56,952,275
|85,604,158
|61,005,514
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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