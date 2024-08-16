基金公司定期定額金額最高記錄 統一投信今年兩度刷新

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-16 17:33

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7 月台美股市創高後回落，在震盪盤勢中，長線投資人加大定期定額投資力道。據投信投顧公會統計，7 月投信基金定期定額金額達到 54.04 億元，為 2022 年 3 月以來最高水準。雖然全市場定期定額金額距離歷史高點的 63.38 億元仍有一段距離，但個別基金公司的定期定額金額最高記錄，今年已由統一投信兩度刷新。

統一投信今年 4 月成為首家單月定期定額金額突破 10 億元的基金公司，7 月又以 11.84 億元再度刷新個別基金公司定期定額金額的最高記錄。

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以基金類型區分，相較去年底，台股基金 7 月定期定額金額大增 11.02 億元至 35.06 億元，為長線投資人最愛的基金類型，位居第二的跨國股票型基金，也增加 2.3 億元至 14.32 億元。

觀察今年來定期定額金額增加最多的 10 檔基金，有 9 檔為台股基金，以統一奔騰基金定期定額金額增加 1.06 億元居冠。統一投信上榜的另一檔台股基金，統一台灣動力基金也增加 0.49 億元。其中唯一一檔跨國股票型基金則是統一全球新科技基金，定期定額金額增加 0.58 億元。

統一投信表示，隨著美股第 2 季財報公布，多數企業繳出優於預期的成績，台積電 7 月營收創新高，驗證 AI 發展對企業營收的實質貢獻。後續觀察聯準會啟動預防性降息後，經濟能否如預期加速復甦，以及 8/28 輝達將公布第 2 季財報與未來展望，預計對 AI 發展動能有更清楚的指引。