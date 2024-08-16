〈陸港盤後〉A股三大指數漲跌互現 港股在科網股帶領下強彈近2%

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-16 16:32

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中國 A 股三大指數周五 (16 日) 收盤漲跌互見，全日橫盤狹幅震盪，香港股市則開高走高，追隨全球股市彈勢反彈近 2%，四大指數均收紅。

上證指數 (SSEC) 周五收盤漲 0.07% 至 2879.43 點，深證成指 (SZI) 跌 0.24% 至 8349.87 點，創業板指亦跌 0.08% 至 1,591.46 點，兩市成交額合計人民幣 5911 億元，較周四 (15 日) 減少 4 億元。

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盤面上，AI 眼鏡概念再度大漲，博士眼鏡連四個交易日漲停作收，聯合光電、卓翼科技、創維數字、斯泰克、格林精密等漲停，華為海思概念股也集體大漲，匯中股份、力源資訊、天邑股份、惠倫晶體、世紀鼎利漲停，中國銀行、興建銀行、工商銀行盤中股價更創下歷史新高。

此外，猴痘概念股則在午後走高，透景生命、普利製藥、海辰藥業、蘭衛醫學等漲停，新冠檢測概念、星閃概念、輔助生殖概念、銅纜高速連結概念股也展開反彈，凱旺科技、精達股份漲停。

豬肉、影視、建築裝飾、貴金屬、EDA 概念、航空、旅遊、建材等族群則跌幅居前，正虹科技、神農集團等跌超 5%。滬深京三市下跌個股超過 3500 檔。

國金證券指出，最近兩個交易日指數小幅放量，遊戲、混合實境等概念類股漲幅居前，市場顯現向好趨勢，不過成交量仍萎縮，右側訊號未確立。市場情緒能否好轉近期是關鍵，目前謹慎樂觀，等待放量。

香港恒生指數 (HSI) 周五則收高 1.88% 至 17430.16 點，恒生科技指數漲 2.21% 至 3459.09 點，國企指數亦漲 2.1% 至 6161.9 點，紅籌指數也收紅 0.76% 至 3585.6 點。

大盤方面，科網股大幅反彈，京東物流漲超 22%，京東漲近 9%，京東健康漲超 8%，金蝶國際與美團也都漲逾 5%，阿里巴巴亦收高近 5%。

京東集團個股集體大漲，主要因為京東物流周四發布的半年報顯示，今年上半年京東物流業績持續高品質成長，總營收達 863 億元，年增 11%，經調整後淨利為 31.2 億元，年增 2631.2%，獲利水準再創新高，獲利大幅超出市場預期。