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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：布里克斯摩爾房地產集團BRX-US的目標價調升至26元，幅度約4%

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 14:15

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)提出目標價估值：中位數由25元上修至26元，調升幅度4%。其中最高估值31元，最低估值22元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予布里克斯摩爾房地產集團評價：積極樂觀10位、保持中立7位、保守悲觀0位。

布里克斯摩爾房地產集團今(30日)收盤價為24.72元。近5日股價上漲4%，標普指數下跌1.81%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股BRX市場預估目標價

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