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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Broadband Corp - Series A(LBRDA-US)EPS預估上修至6.66元，預估目標價為83.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 14:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Liberty Broadband Corp - Series A(LBRDA-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.45元上修至6.66元，其中最高估值11.62元，最低估值5.8元，預估目標價為83.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值11.62(9.05)10.112.683.97
最低值5.8(5.8)5.315.13.97
平均值7.66(6.87)7.1210.63.97
中位數6.66(6.45)6.9612.33.97

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.92億10.17億12.37億10.28億
最低值9.76億9.81億9.90億10.28億
平均值9.84億9.98億10.79億10.28億
中位數9.85億9.95億10.10億10.28億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.652.183.978.014.71
營業收入1,486萬5,071萬9.88億9.75億9.81億

詳細資訊請看美股內頁：
Liberty Broadband Corp - Series A(LBRDA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLBRDA

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